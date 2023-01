Prefeito visita bairro teixeirense e anuncia obra de recomposição do local

Visita do prefeito Dr. Marcelo Belitardo ao bairro Redenção (Foto: Wesley Morau)

Iniciando o ano de 2023 com obras e serviços para a população teixeirense, o prefeito Dr. Marcelo Belitardo esteve presente no bairro Redenção e conversou com os moradores, apresentando o planejamento dos serviços de drenagem pluvial e posterior pavimentação. A previsão é de que os serviços comecem ainda esta semana, com as equipes técnicas realizando as análises finais necessárias.

Avaliação técnica da equipe responsável no bairro Redenção (Fotos: Wesley Morau)

O projeto consiste na troca de manilhas já desgastadas e que não suportam o volume de água pluviais – o que influenciou no impacto das chuvas em território teixeirense em novembro do ano passado –, inserindo galerias e recompondo as ruas. Inicialmente, a ação irá contemplar a região da baixada, mais atingida por fenômenos climáticos do tipo.

Situação das manilhas do bairro Redenção (Fotos: Wesley Morau)

“Esse é um ponto crítico da cidade, no qual o alagamento ocasionado pelas chuvas já se configura enquanto um problema crônico. Vamos aproveitar o clima favorável e trazer investimento para esse e mais pontos da cidade, sempre trabalhando por uma Teixeira de qualidade”, ressaltou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo.

Visita do prefeito Dr. Marcelo Belitardo ao bairro Redenção (Fotos: Wesley Morau)

