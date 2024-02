Mirela Birnfeld, musa da bateria Pegada da Coruja celebra campeonato da Milênio

A advogada matogrossense, Mirela Birnfeld Leite, brilhou na passarela do samba, na madrugada de domingo com a fantasia “Caminhos da luz abertos por Exu” como musa da bateria Pegada da Coruja, representando os ritmistas da batucada que vieram representando o orixá Exú, coordenada pelo mestre Vitor Velloso. Na terça-feira a escola foi consagrada campeã pelo grupo de Acesso 1, com o tema: “Vovó Cici conta e o Grajaú canta: o mito da criação”.

Mirela foi convidada, em 2023, pelo presidente Silvão Leite e recebeu a faixa no ano passado durante um ensaio de quadra.

“Eu sempre fui apaixonada por Carnaval e é uma honra representar a bateria aguerrida e talentosa da Milênio”, afirma a musa.

Mirela faz aulas de samba três vezes por semana com diferentes professores e renomados na área. Intensificou a musculação para aguentar a maratona dos ensaios de quadra, técnicos e desfile.

É a primeira vez que a corte da bateria Pegada da Coruja conta com uma musa que vai compor com duas meninas do Projeto Estrelas do Amannhã: Giovana Pyetra e Marcela Caval.

Mirela abrilhanta nossa corte e realiza um trabalho incrível com comprometimento, muita energia e dedicação. Apesar de ser seu segundo Carnaval, ela é totalmente envolvida com a comunidade e com os ritmistas. Esse entrosamento só fortalece a escola”, declara Silvão, presidente.

