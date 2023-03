Modelo Bruno Krupp deixa a prisão no Rio de Janeiro após 8 meses

O modelo e influenciador digital Bruno Krupp deixou o Complexo de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, 29. Ele saiu acompanhado do pai e não deu declarações. O modelo foi beneficiado por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas deverá cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Krupp foi preso em agosto de 2022 após atropelar e matar um adolescente de 16 anos em uma venida da Barra da Tijuca. O modelo estaria acima dos 100 km/h em uma via com velocidade máxima de 60 km/h. Os advogados de Krupp argumentaram junto ao STJ que o modelo é réu primário, tem bons antecedentes e não havia motivos para ficar tanto tempo preso. O STJ atendeu ao pedido e destacou que a revogação do mandado de prisão não altera o curso do processo contra Bruno Krupp, que é réu na Justiça do Rio de Janeiro. Ele responde por homicídio com dolo eventual, quando se assume o rsico de matar um terceiro. Além de estar acima da velocidade, Krupp estaria sem carteira de habilitação, segundo testemunhas. A família da vítima está indignada com a soltura de Krupp, considerando a decisão desrespeitosa.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga