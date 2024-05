Foco do governo no Rio Grande do Sul será nos abrigos, diz Pimenta

Ministro afirma que a situação “tende a se estender”, porque o volume do rio Guaíba deve demorar cerca de 10 dias para baixar

O ministro Paulo Pimenta durante reunião da sala de situação, criada para acompanhar crise no Rio Grande do Sul Henrique Raynal/Casa Civil – 7.mai.2024

Anna Júlia Lopes Mariana Haubert 7.mai.2024 (terça-feira) – 17h12



O ministro-chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Paulo Pimenta, anunciou nesta 3ª feira (7.mai.2024) que os abrigos onde está a população atingida pelas chuvas serão o foco do governo federal no Rio Grande do Sul nos próximos dias. Segundo ele, a situação nos locais “tende a se estender”, porque o volume do rio Guaíba deve demorar cerca de 10 dias para baixar.

“O que fazer com 50.000 pessoas em abrigos na Região Metropolitana [de Porto Alegre]? Três refeições por dia, são 150 mil refeições por dia, água, lixo, material de higiene, descarte de toda essa estrutura”, declarou o ministro na abertura de reunião da sala de situação, criada para acompanhar as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde 28 de abril e já deixaram ao menos 90 mortos.

De acordo com Pimenta, parte dos abrigos não tem banheiro e nem água potável. O ministro da Secom disse que os helicópteros e a estrutura que estão sendo usados no resgate de pessoas desaparecidas terão “outra utilidade”, que será a de chegar nas cidades com suprimentos.

No entanto, o ministro afirmou que ainda há cidadãos a serem resgatados.

As pessoas afetadas pelas chuvas não têm como sair da região. A chuva destruiu estradas e, além disso, o aeroporto de Porto Alegre suspendeu os voos por tempo indeterminado. Segundo o ministro, 2/3 do Estado não têm água e 300 mil pontos estão sem energia elétrica.

O chefe da Secom afirmou que a ordem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é de que os ministros retornem para o Rio Grande do Sul na 4ª feira (8.mai). A ida de Pimenta e do ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, já está confirmada.