Monique Alfradique recupera redes sociais e faz alerta

Nesta quarta-feira (22/5), Monique Alfradique comemorou ter recuperado o perfil do Instagram e do WhatsApp. A atriz teve as contas hackeadas na última terça (21/5) e, na ocasião, desabafou com a coluna Fábia Oliveira, num bate-papo exclusivo, que estava extremamente preocupada.

Num vídeo, Monique informou já estar de posse de suas redes sociais e fez um alerta para os fãs e seguidores:

“Fiquem atentos ao que vou dizer pra vocês. Façam autenticação de dois fatores, são dados e informações importantes, pessoais. A gente precisa se proteger. Já estou tomando as medidas cabíveis”, alertou.

Alfradique descobriu que haviam roubado suas mídias digitais quando estava falando com uma pessoa ao telefone. “Quando a ligação caiu e fiquei sem sinal, abri o WhatsApp e tinha sido desconectado. Em seguida, abri o Instagram e me deparei com a mesma mensagem. Fiquei totalmente incomunicável”, explicou.

A atriz, então, relatou como conseguiu contato com amigos e familiares para avisar sobre o ataque: “Por sorte, lembrei da conta do perfil do Beach Life, programa que estou gravando, e consegui falar com minha amiga sobre isso que estava acontecendo”.

Print Monique Alfradique

Criminosos invadiram o perfil de Monique Alfradique e aplicam golpes Instagram/Reprodução

E completou: “Então, concluímos que eu havia sido hackeada, porque não tive mais acesso a minha conta e começaram a divulgar conteúdos duvidosos, que eu jamais divulgaria”.