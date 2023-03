Moradores de São Sebastião tentam retomar a normalidade da vida após a tragédia

Ao poucos, a população dos bairros atingidos pelas chuvas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, vai retomando a normalidade de suas vidas, voltando à normalidade. A equipe de reportagem da Jovem Pan, ouviu o morador do bairro de Itatinga, um dos mais afetados pelos deslizamentos de terra e enchentes, para falar sobre a atual situação. Na localidade, a lama chegou a ter mais de um metro de altura, marcando os muros das casas e cobrindo carros. Muitas residências foram invadidas pelas águas, que destruíram móveis e eletrodomésticos. Segundo Elson Rodrigues, morador, o trabalho conjunto da população local e do poder público acelerou a limpeza das ruas. “Ficamos bastante apavorados, mas, graças a Deus, já conseguimos normalizar tudo. Estamos limpando os bueiros, para as águas correrem normalmente. As pessoas continuam com medo de desabamentos, mas, graças a Deus, não aconteceu nada, ninguém morreu aqui no bairro. Tem casa que perdeu quase tudo por causa das águas. O estrago foi grande. Cada vez que chove novamente, as pessoas já ficam assustadas. Mas nós vamos fazer o possível para normalizar tudo rapidamente”, disse. A população local conta com doações e solidariedade para tentar se reerguer.

*Com informações do repórter Daniel Lian