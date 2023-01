Moradores reclamam de buracos e falta de manutenção em ruas do Tucuruvi

Fomos até a Rua Maria Lopes, no bairro do Tucuruvi, na Zona Norte da cidade de São Paulo para apurar a reclamação de problemas com asfalto, buracos e falta de conservação. A denúncia veio através de um telespectador da Jovem Pan pelo e-mail [email protected] A região tem casas de alto padrão e fica na divisa do bairro com o horto florestal. Na rua, encontramos buracos e remendos para todos os lados. Os moradores reclamam com autoridades constantemente, mas, quando a prefeitura aparece, o serviço é mal feito e os buracos voltam a aparecer. Encontramos Francisca, que mora há mais de três anos no bairro e diz que “é sempre assim”, ao se referir à situação da rua e as ações a prefeitura. “É só remendo e buraco”, diz a moradora. Em nota, a prefeitura de São Paulo informou que fez uma vistoria e constatou uma danificação na sarjeta, garantindo que os reparos serão feitos.

Confira a reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Luís Guerra