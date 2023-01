Moraes chama ataques em Brasília de ‘desprezíveis’ e diz que autores serão responsabilizados 

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou que o ‘Judiciário não faltará ao Brasil’

LR Moreira/Secom/TSE

Alexandre de Moraes fala sobre invasão em Brasília



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, chamou os ataques em Brasília, realizados neste domingo, 8, de desprezíveis e disse que os autores vão ser responsabilizados. “Os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O Judiciário não faltará ao Brasil!”, escreveu em sua conta no Twitter. Na tarde deste domingo, manifestantes invadiram o Congresso Nacional, Supremo Tribunal federal (STF) e Planalto e pediram a renúncia do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). Em entrevista coletiva, o petista decretou intervenção federal em Brasília para restabelecer a ordem público e cuidar da segurança de Brasília para que atos como o de hoje não voltem mais a acontecer no Brasil.

Os desprezíveis ataques terroristas à Democracia e às Instituições Republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O Judiciário não faltará ao Brasil!

— Alexandre de Moraes (@alexandre) January 8, 2023