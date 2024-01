Moraes defende que ação contra Roberto Jefferson continue no STF

O ministro encaminhou uma questão de ordem para discussão do assunto no plenário da Corte; ex-deputado está preso desde 2022

PODER360 9.jan.2024 (terça-feira) – 23h57



O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), defendeu que o julgamento do caso que envolve o ex- deputado federal Roberto Jefferson (sem partido-RJ) seja mantido na Corte. Em despacho nesta 3ª feira (9.jan.2024), Moraes demarcou seu posicionamento, mas encaminhou uma questão de ordem para que o plenário do Supremo discuta o assunto. Jefferson está preso desde outubro de 2022, depois de ter feito disparos com arma de fogo contra policiais federais. Há uma semana, sua defesa entrou com uma reclamação no STF pelo relaxamento de sua prisão.