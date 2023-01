Moraes determina prisão de Anderson Torres

Ex-ministro do governo Bolsonaro ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no dia dos atos de vandalismo em Brasília

Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo

Anderson Torres é alvo de um pedido de prisão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, instaurou uma ordem de prisão nesta terça-feira, 10, contra o ex-ministro de Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, Anderson Torres. Agentes da Polícia Federal (PF) foram até o condomínio Ville de Montagne, localizado no bairro Jardim Botânico, em Brasília, para cumprir a ordem de restrição de liberdade. No entanto, o ex- secretário de Segurança Pública do Distrito Federal não encontra-se em solo brasileiro e, atualmente, está nos Estados Unidos. Sua exoneração do cargo ocorreu por determinação do governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, após os atos de violência ocorridos na Praça dos Três Poderes.

