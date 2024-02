Moraes libera acesso de Carlos Bolsonaro a inquérito sobre espionagem na Abin

Vereador do Rio de Janeiro é suspeito de atuar no núcleo político da chamada ‘Abin paralela’

Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, teve acesso às provas do inquérito que investiga uma suposta rede de espionagem



O vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, obteve acesso às provas do inquérito da Polícia Federal que investiga suposto monitoramento ilegal de autoridades por parte da Abin (Agência Brasileira de Inteligência). A permissão foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) e não inclui acesso às diligências em andamento. A PF alega que o vereador atuou no núcleo político da chamada “Abin paralela”, que tinha como alvo os desafetos do ex-presidente.

Segundo as investigações, Carlos Bolsonaro teria recebido informações obtidas pela Abin do então chefe da agência, Alexandre Ramagem, que atualmente é deputado federal. Ramagem também é investigado e foi alvo de busca e apreensão na semana passada. A PF aponta que o grupo monitorava indevidamente inimigos políticos e buscava informações sobre investigações relacionadas aos filhos de Bolsonaro.

