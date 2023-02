Moraes manda soltar 173 denunciados por atos de 8 de janeiro em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liberdade provisória a 173 denunciados por envolvimento nos atos de 8 de janeiro, em Brasília, quando as sedes dos três Poderes – Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Suprema Corte – foram invadidas e depredadas. Nos despachos, proferidos entre a segunda-feira, 27, e a esta terça, 28, o magistrado considerou que os denunciados podem responder em liberdade, uma vez que as investigações não os apontam como financiadores ou executores principais. No entanto, os acusados serão submetidos e uma série de medidas cautelares, como recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana mediante tornozeleira eletrônica, além de cancelamento de passaporte e suspensão de porte de arma de fogo. Os envolvidos terão de se apresentar em 24 horas nas comarcas dos locais onde residem. Atualmente, 767 pessoas seguem presas e 639 foram liberadas para responder em liberdade com cautelares. O grupo foi preso em flagrante no dia 9 de janeiro, um dia após os atos em Brasília, em frente ao Quartel General do Exército.

