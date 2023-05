Moraes vota para tornar réus mais 250 denunciados pelo 8 de Janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou a favor de tornar réus mais 250 denunciados pelos atos de 8 de Janeiro. O voto do magistrado, relator do caso, foi registrado no início da madrugada desta terça-feira, 9. O placar está 1 a 0 para tornar os manifestantes réus. O julgamento do quarto conjunto de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) começou no plenário virtual da Corte nesta terça-feira, e os demais ministros têm até o próximo dia 15 para inserirem seus votos no sistema. Na análise, os ministros avaliam caso a caso, ou seja, a situação dos acusados é analisada de forma individual. Se as denúncias forem recebidas, os acusados passam a responder a uma ação penal na Corte, em que poderão apresentar defesas e provas no curso do processo. Até o momento, o Supremo já tornou réus 550 pessoas acusadas de envolvimento nos atos em três julgamentos anteriores, iniciados em abril.

