Moro questiona discurso de Lula na posse: ‘Ouviram falar em combater a corrupção?’

Um dia após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como chefe do Executivo federal, o senador eleito Sérgio Moro (União Brasil-PR) utilizou as suas redes sociais para questionar a fala do mandatário recém-eleito após assumir o comando do Palácio do Planalto. “Não quero atrapalhar a festa, mas, em algum momento, vocês ouviram Lula falar em combater a corrupção nos seus discursos de ontem?”, publicou o ex-juiz. No último domingo, 1, o presidente realizou três discursos e em nenhum momento citou a palavra ‘corrupção’ ou a expressão ‘combate à corrupção’ nas quase 6 mil palavras ditas. No Congresso Nacional, o petista mencionou apenas que a Lei de Acesso à Informação voltará a ser cumprida. “A partir de hoje, a Lei de Acesso à Informação voltará a ser cumprida, o Portal da Transparência voltará a cumprir seu papel, os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público. Não carregamos nenhum ânimo de revanche contra os que tentaram subjugar a Nação a seus desígnios pessoais e ideológicos, mas vamos garantir o primado da lei. Quem errou responderá por seus erros, com direito amplo de defesa, dentro do devido processo legal”, pontuou o ex-metalúrgico. Embora tenha sido eleito, a posse de Moro como senador da República ocorrerá somente no próximo mês.

