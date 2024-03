Petrobras nega ter prometido dividendos em evento nos EUA

Reportagem afirmou que sinalização poderia ter sido feita; comunicado da estatal diz que apresentação não tinha dados relevantes

Petrobras emitiu comunicado ao mercado sobre o tema; na imagem, fachada da estatal Sérgio Lima/Poder360

PODER360 12.mar.2024 (terça-feira) – 23h10



A Petrobras disse nesta 3ª feira (12.mar.2024) que não prometeu a distribuição de dividendos extraordinários aos acionistas em um evento em Nova York. A empresa emitiu um comunicado ao mercado depois que uma reportagem do jornal Valor Econômico indicou a promessa.

A petroleira afirmou que as apresentações do evento “não continham qualquer informação relevante ainda não divulgada”. Eis a íntegra do texto (PDF – 336 kB).

A reportagem do Valor tem o seguinte título: “Apresentação a analistas em NY teria sinalizado pagamento de dividendos pela Petrobras”. Foi publicada na 2ª feira (11.mar).

A estatal também disse não divulgar informações relevantes ao mercado em eventos como o realizado nos Estados Unidos.

Dividendos extraordinários funcionam como uma espécie de “pagamento extra” realizado a investidores. Equivale a todo o dinheiro repassado acima do valor mínimo. A decisão da Petrobras de segurar a distribuição dos recursos foi um dos assuntos mais quentes do mercado durante a semana.

O Conselho de Administração da companhia aprovou em 7 de março a proposta de encaminhar à Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em 25 de abril, uma distribuição de dividendos equivalentes a R$ 14,2 bilhões. Esse é o valor mínimo estipulado na política da petroleira.

Outros R$ 43,0 bilhões dos dividendos serão retidos em reserva estatutária, mecanismo criado em 2023. Podem ser usados para realizar os pagamentos depois. No entanto, há um temor no mercado de que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encaminhe uma nova mudança para permitir que essa reserva seja usada para ampliar investimentos. Dessa forma, os acionistas não receberiam o que esperam.

A empresa perdeu valor de mercado depois do anúncio. Esse era um dos dados mais esperados na divulgação do balanço financeiro da companhia.

