Morre Graciane Azevedo, ex-candidata à Morena do Tchan, aos 47 anos

Graciane Azevedo, que foi uma das candidatas à Morena do É o Tchan em 1997, morreu aos 47 anos no último sábado (19/10). A notícia foi dada pelos familiares da empresária em uma nota no Instagram.

“Com enorme pesar, informamos o falecimento de nossa querida Graciane Azevedo. Ela infartou essa manhã e infelizmente não resistiu”, dizia o comunicado publicado em suas redes sociais. “Nesse momento de dor pedimos um pouco de paciência para que possamos resolver como daremos seguimento ao seu legado”, completou a nota.

A atriz e dançarina Rosiane Pinheiro, que foi finalista do concurso junto com Scheila Carvalho, lamentou o falecimento de Graciane.

“Acabei de receber a notícia do falecimento de uma das meninas que competiu o concurso da Morena do Tchan comigo, Scheila Carvalho e Viviane Araújo. Graciane Azevedo infartou ontem, que notícia triste! Meus sentimentos a família”, escreveu ela no X, antigo Twitter.

Graciane Azevedo completou 47 anos no último dia 5. Atualmente, a dançarina era diretora da escola de dança CDC Graciane Azevedo, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Além disso, era empresária da girlbanda Bubblegum Banda. Ela deixa um filho.

O velório e sepultamento de Graciane Azevedo aconteceu neste domingo (20/10) no Cemitério de Campo Grande.