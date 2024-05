Morre Kabosu, cadela japonesa que inspirou memes e logo de criptomoeda

Kabosu, a cadela japonesa que protagonizou o meme Doge e inspirou a logo da criptomoeda Dogecoin, morreu nesta sexta-feira (24/5), no Japão. A doguinha da raça shiba inu tinha cerca de 18 anos e ficou famosa pelos vários virais na internet. A notícia foi divulgada pela tutora Atsuko Sato.

“Para todas as pessoas que gostavam de Kabosu, na manhã de 24 de maio, Kabosu atravessou a ponte do arco-íris. Muito obrigada a todos pelo apoio ao longo dos anos”, escreveu a tutora, em uma publicação no Instagram.

Atsuko aproveitou o momento para agradecer aos fãs de todo o mundo pelo carinho com a cadelinha, que faleceu devido a leucemia. “Muito obrigada a todos por terem amado a Kabosu durante todos estes anos. Tenho certeza de que Kabosu era o cão mais feliz do mundo. Isso faz de mim a dona mais feliz do mundo”.

Segundo a tutora, Kabosu “partiu muito pacificamente, sem sofrimento, como se estivesse a adormecer enquanto sentia o calor de suas mãos acariciando-a”. “Gostaria de expressar o meu mais profundo agradecimento a todos os que nos enviaram muito amor”.

Fenômeno da internet Kabosu foi adotada em 2008 pela Atsuko. Dois anos depois, a doguinha tornou-se um fenômeno da internet após a tutora publicar uma foto da pet em um sofá com uma expressão de surpresa e as patas cruzadas. A imagem fez surgir o meme “Doge” (nome provavelmente derivado da palavra “dog”).

Não para por aí. Kabosu também inspirou o logo da criptomoeda Dogecoin, criada em 2013, cuja popularidade disparou com o apoio de Elon Musk. O dono do X (antigo Twitter) já falou sobre a moeda várias vezes, o que a fez aumentar de valor. Um token não fungível (NFT) da cadela foi vendido por US$ 4 milhões, cerca de R$ 20 milhões.