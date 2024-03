Morre Pedro Herz, dono da Livraria Cultura, aos 83 anos

O empresário e escritor Pedro Herz, dono da Livraria Cultura, faleceu na madrugada desta terça-feira, 19. O filho dele, Sérgio Herz, CEO da Cultura, confirmou a notícia e esclareceu que o pai teve um ataque cardíaco. O velório está marcado para quarta-feira, 20, a partir das 10h, no Cemitério Israelita do Butantã. O sepultamento será ao meio-dia. Pedro Herz nasceu em 1940, em São Paulo, em uma família de judeus alemães refugiados do nazismo. A Biblioteca Circulante, criada em 1947 por sua mãe, Eva, mais tarde se tornaria a Livraria Cultura. A empresa foi para o Conjunto Nacional, na Avenida Paulita, em 1969. Quando Pedro se tornou sócio, a empresa também passou por expansão e chegou a ser uma rede de 18 lojas em todo o país, com um catálogo de cerca de nove milhões de livros, além de vender CDs, DVDs e eletrônicos. A loja principal, no Conjunto Nacional, se transformou em um badalado ponto para lançamentos de livros e encontro de autores.

Em 2001, com o falecimento da mãe, Pedro Herz assumiu os negócios totalmente e enfrentou crises e desafios. Em 2017, a Cultura adquiriu a operação brasileira da Fnac, mas em 2018 entrou em recuperação judicial, reportando uma dívida de R$ 285 milhões. No ano passado foi decretada a falência da Cultura, com autorização de despejo do Conjunto Nacional, por aluguéis atrasados, mas a empresa alega que o fechamento da loja prejudicaria sua recuperação econômica. Pedro escreveu em parceria com Laura Greenhalgh uma autobiografia chamada ‘O livreiro’. “Sua paixão pela leitura e seu compromisso em tornar os livros acessíveis a todos deixaram uma marca indelével na comunidade literária e além”, escreveu a família no comuicado.

