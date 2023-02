Aneel mantém bandeira verde em março

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira, 24, que manterá a bandeira verde acionada em março para todos os consumidores do país. Assim, as contas de luz seguem sem cobrança adicional no próximo mês. A bandeira verde está em vigor desde 16 de abril de 2022. De acordo com o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, a manutenção reflete projeções realizadas no ano passado, que apontavam boas expectativas para os próximos meses. “As bandeiras dão transparência ao custo real da energia e permitem ao consumidor se programar e ter um consumo mais consciente”, disse. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015. O objetivo é indicar os custos da geração de energia no país aos consumidores e atenuar o impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia. Além da bandeira verde, que não há cobrança adicional, existe também as bandeiras amarela e vermelha 1 e 2, que representam um no custo da geração e a necessidade de acionamento de térmicas, o que está ligado principalmente ao volume dos reservatórios.

Leia também

CPMI de 8 de janeiro atinge número de assinaturas necessárias e pode ser instalada



Empresa confirma Elize Matsunaga como motorista de aplicativo