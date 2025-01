Morre vereador recém-empossado em cidade da região sisaleira

Segundo o Calila Notícias , Zé Valmir, como era conhecido, apresentou um problema neurológico no dia 13 de dezembro passado, uma semana após ser diplomado. Na ocasião, ele teve um desmaio e foi levado para o hospital local com a suspeita de traumatismo craniano.

No dia seguinte, ele foi encaminhado para uma unidade de saúde de Senhor do Bonfim, no Piemonte Norte do Itapicuru, onde foi descoberta uma mancha de cinco centímetros no cérebro, e o caso passou a ser investigado como um possível câncer. Ainda em dezembro, ele foi transferido para Feira de Santana, onde passou por cirurgia, recebeu alta e foi para Cansanção.

Ainda segundo o site, Zé Valmir apresentava boa evolução clínica, porém passou mal em casa e precisou ser levado novamente para Feira de Santana onde ficou entubado por cerca de uma semana. A vaga de Zé Valmir deve ser ocupada pelo suplente Datinho do Ambrósio.