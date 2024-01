Morre Zagallo, tetracampeão mundial de futebol, aos 92 anos

A informação foi publicada nas redes sociais do ex-jogador e ex-treinador; causa da morte não foi divulgada

Zagallo fez a história ao vencer a Copa do Mundo 4 vezes, duas como jogador (1958 e 1962), uma como técnico (1970) e uma como coordenador (1994) Reprodução/Instagram @zagallooficial – 13.jan.2021

PODER360 6.jan.2024 (sábado) – 0h49



O tetracampeão mundial de futebol Mário Jorge Lobo Zagallo, conhecido como Zagallo, morreu na 6ª feira (5.jan.2024), aos 92 anos. A informação foi publicada no perfil do ex-jogador nas redes sociais.

O motivo da morte não foi divulgado até a publicação desta reportagem.

Leia a íntegra do texto publicado:

“É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial Mario Jorge Lobo Zagallo.

“Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano. Ídolo gigante. Um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas.

“Agradecemos a Deus pelo tempo que pudemos conviver com você e pedimos ao Pai que encontremos conforto nas boas lembranças e no grande exemplo que você nos deixa.”

QUEM FOI ZAGALLO Mário Jorge Lobo Zagallo nasceu em Atalaia (AL), em 9 de agosto de 1931.

Começou a carreira no América, do Rio de Janeiro. Conquistou seu 1º título em 1949, no Campeonato de Amadores do Rio de Janeiro. Foi para o Flamengo em 1950. Lá, venceu o Campeonato Carioca em 3 ocasiões: 1953, 1954 e 1955.

Assinou com o Botafogo em 1958. No time carioca, conquistou, dentre outros títulos, a Taça Brasil. Aposentou-se em 1964 e passou de jogador a técnico do clube carioca. Ficou no posto até 1968.

Com a seleção brasileira, Zagallo fez história. Foi tetracampeão mundial:

1958 – jogador; 1962 – jogador; 1970 – técnico (assumiu com a saída de João Saldanha); 1994 – coordenador técnico. Zagallo retomou o comando da seleção depois da saída do técnico Carlos Alberto Parreira, logo depois da Copa de 1994. Em 1997, comandou a equipe no título da Copa América. Após a conquista, proferiu uma de suas mais conhecidas frases. Durante a entrevista pós-jogo, olhou para a câmera e disse o seguinte: “Vocês vão ter que me engolir!”.

O Poder360 lista abaixo os demais clubes de futebol que Zagallo treinou:

Fluminense; Flamengo; Kuwait; Al-Hilal; Vasco da Gama; Arábia Saudita; Bangu; Emirados Árabes; Portuguesa. Esta reportagem receberá mais informações.