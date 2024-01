Mortes em rodovias federais aumentam 21% no Ano Novo; acidentes sobem 33%

Durante o feriado de Ano Novo, os acidentes nas rodovias brasileiras aumentaram mais de 30% na comparação com o mesmo período do ano passado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 725 acidentes e 56 mortes entre os dias 29 de Dezembro e 1º de Janeiro. O levantamento também indicou que houve aumento de 21% em relação ao número de mortes registradas no mesmo período do ano passado. Já a alta em relação ao total de acidentes foi de 33%. Na passagem de 2022 para 2023, foram 543 casos. Do total de 725 neste ano, 193 colisões foram consideradas graves e 903 pessoas ficaram feridas. Durante o período analisado, a fiscalização também identificou mais de 5 mil ultrapassagens em locais considerados proibidos, uma das principais ações causadoras de acidentes de trânsito. A quantidade foi 51% maior do que o registrado na operação anterior, quando quase 4 mil motoristas foram autuados pelo mesmo motivo. Além disso, a PRF capturou um pouco mais de 24 mil imagens de veículos circulando acima do limite de velocidade permitida nas vias. outro alvo da operação foi o combate à mistura de álcool com direção. Foram registradas quase mil autuações de condutores que se recusaram a realizar o teste do bafômetro, que indica a presença de álcool etílico no organismo de uma pessoa.

