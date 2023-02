Mortes no terremoto da Turquia e da Síria já passam de 21 mil

O número oficial de mortos por conta do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na segunda-feira (6) já passa de 21 mil. A contagem quadruplicou desde a tragégia, e a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que pode chegar a 40 mil.

Os dados oficiais revelam que este foi o abalo de maior conseguequência nos últimos 80 anos. Em 1999, um abalo de alta magnitude gerou 17 mil mortes da região.

Dados do governo e de grupos de resgate que trabalham no noroeste do país revela que há 21.542 mortes confirmadas, sendo 18,342 na Turquia e mais de 3.200 na Síria

O terremoto de magnitude 7,8 gerou 1.500 réplicas, situação que intensificou os estragos. Milhares de pessoas ainda estão desaparecidos, e mais de 50 mil ficaram feridos. O tremor durou cerca de um minuto e meio e teve um raio de alcance de 250 quilômetros, atingindo centenas de municípios.

Mais de 70 países enviaram ajuda humanitária e equipes de resgate, entre eles o Brasil.