Motorista de aplicativo bate em viatura da PM para escapar de sequestro em SP

Um motorista de aplicativo bateu o veículo propositalmente em uma viatura da Polícia Militar de São Paulo (PM) para fugir de um sequestro. O caso ocorreu na ultima quinta-feira, 23, em um posto de gasolina, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Dois homens foram presos. De acordo com informações da polícia, dois agentes faziam o abastecimento da viatura no local quando um carro, em lata velocidade, entrou no estabelecimento e atingiu o veículo. O fato chamou atenção dos policiais. Em seguida, três pessoas saíram do carro. Foi o momento que o condutor informou os policiais que estava sendo roubado e que os criminosos estavam armados. Um suspeito foi abordado ainda dentro do posto. O comparsa tentou fugir, mas acabou preso. A vítima contou à polícia que iniciou a corrida, solicitada pelos dois indivíduos pelo aplicativo “99”.

O motorista relatou que durante o trajeto anunciaram o assalto e, de forma agressiva, exigiam seus pertences e transações via PIX. Com medo do acontecimento evoluir para um sequestro, a vítima viu como única forma de salvamento bater na viatura estacionada no posto. Com os suspeitos foram apreendidos três celulares, R$ 141 em espécies e alguns pertences do motorista. A polícia também localizou uma simulacro, objeto levado juntos com os suspeitos para o 2º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde o caso foi registrado. Os dois presos estão à disposição da Justiça. A ação foi registrada por câmeras de segurança do posto. Veja o vídeo:

Vídeo mostra momento em que taxista bate em viatura para fugir de sequestro no ABC paulista Siga no Instagram: @ForcaTaticaPMESP190 pic.twitter.com/vRKQvZvZfq — Força Tática PMESP 190 (@ForcaTaticaSP) February 26, 2023