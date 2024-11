Motorista de aplicativo é ferido durante ação policial no Rio de Janeiro

Bruno Patrocino Bastos, um motorista de aplicativo de 46 anos, foi ferido a tiros durante uma ação policial em Inhaúma, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu enquanto ele abastecia seu veículo em um posto de gasolina, onde foi atingido por três disparos, sendo dois de raspão na barriga e um na costela. Atualmente, seu estado de saúde é considerado estável. A esposa de Bruno, Elisângela Jales, contou que seu marido foi confundido com um criminoso no momento do ataque. Segundo ela, ele percebeu que quatro indivíduos, que eram na verdade policiais militares, estavam atirando em sua direção. Após ser ferido, Bruno recebeu atendimento médico e foi encaminhado ao Hospital Municipal Saldo Filho.

Em resposta ao ocorrido, a Secretaria de Polícia Militar anunciou a abertura de um procedimento apuratório para esclarecer as circunstâncias do tiroteio. Além disso, a Polícia Civil também está conduzindo uma investigação sobre o caso, que foi registrado na 44ª Delegacia de Polícia (Inhaúma) pelos próprios policiais que participaram da ação. As autoridades estão trabalhando para entender melhor o que levou a essa confusão e quais medidas podem ser tomadas para evitar que incidentes semelhantes ocorram no futuro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira