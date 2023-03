Motorista é flagrado dando beijo na boca de menina de 10 anos em pet shop

Homem de 29 anos foi filmado dando um beijo na boca de uma menina de 10 anos em um pet shop em São Paulo. Mãe da vítima e dona do estabelecimento, Débora Santos viu as imagens na última sexta-feira (24) e pede por justiça.

No vídeo, a menina está sentada no sofá. O homem, que trabalha como motorista do pet shop, se aproxima e se inclina na direção da criança, que cobre o rosto com uma almofada. Nesse momento, a criança disse que o homem a teria beijado na boca.

“Eu tremia, fiquei sem ação e comecei a chorar. Minha vontade era pegá-lo e defender minha filha”, contou Débora após assistir à gravação. Segundo o R7, essa não foi a primeira vez que a filha foi tocada pelo homem.

Após o caso, o pai conversou com o suspeito, que revelou ter feito isso oito vezes. “Depois, ele mandou mensagem para o pai dela pedindo perdão e dizendo que todo mundo comete erros”, disse a dona do pet shop ao R7.

Após ter sido acusado, o suspeito mandou um áudio em que dizia que não tinha beijado a menina na boca. “Do jeito que tá no vídeo, ela põe a almofada no rosto. Eu vou dar um beijo na testa dela, só que ela se espreme e acaba pegando no nariz dela, entre a boca e o nariz”, explicou.

Débora fez o boletim de ocorrência no mesmo dia em que viu as imagens. O caso foi registrado como estupro de vulnerável e está em investigação pela Polícia Civil.