Mourão bate boca com deputado do PL após ser cobrado por postura em sabatina de Flávio Dino

O deputado Gilvan da Federal (PL) e o senador Mourão (Republicanos-RS) protagonizaram uma discussão no plenário da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 19. O desentendimento começou por causa de um vídeo publicado por Gilvan na semana passada, em que ele critica a postura de senadores durante a sabatina de Flávio Dino para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). “Eu estava lá e vi, às 11h34, eu anotei em um papel, o senador que foi vice-presidente do governo Bolsonaro, ao qual Flávio Dino diz que bolsonarista é pior que assaltante de banco, o senador General Mourão foi lá, abraçou, beijou e riu com Flávio Dino”, afirma Gilvan da Federal. O deputado chegou a se referir a alguns parlamentares como “prostitutas”. Na legenda, ele escreveu que “mão podemos aceitar que em momentos como a sabatina do comunista Flávio Dino ontem, tenhamos senadores que se elegeram na direita e na hora de votar se ajoelham para esquerda”. Mourão não gostou das declarações do parlamentar e tirou satisfação sobre as falas.

Durante a discussão, o ex-vice presidente afirma que o vídeo de Gilvan foi “nada a ver” e que ele não o conhece. O deputado rebateu a reclamação repetindo os argumentos do vídeo e completando que Mourão não deveria nem olhar na cara de Dino. No bate-boca, ambos elevaram a voz e apontaram dedos um para o outro. Em um momento da conversa, Gilvan projeto o corpo para frente, em direção ao senador, e questiona: “Vai fazer o quê? Você acha que eu tenho medo do senhor por que o senhor é general?”. Mourão responde flexionando o braço e disparando: “Aqui é braço”. Gilvan responde: “Você foi vice-presidente do Bolsonaro, tinha que ter honra”. Os dois foram separados por assessores e seguranças.