Mourão diz ser “desvio de função” presença direta no RS

Perguntado sobre uma suposta ausência durante a tragédia, senador gaúcho diz ter 70 anos e afirma trabalhar “em cima da legislação”

“Quantos homens de 70 anos estão aí, no meio da água? Se vocês me disserem que tem alguém da minha idade salvando gente”, afirmou Mourão (foto) Sérgio Lima/Poder360 18.out.2022

PODER360 24.mai.2024 (sexta-feira) – 21h09



O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) disse nesta 6ª feira (24.mai.2024) que seria “desvio de função” necessidade de maior presença no Rio Grande do Sul por causa das enchentes que atingem o Estado. A declaração foi dada em entrevista à Rádio Gaúcha.

O congressista ainda pediu para lembrarem que ele tem 70 anos, em resposta às críticas que tem recebido por sua atuação diante da tragédia. “Quantos homens de 70 anos estão aí, no meio da água? Se vocês me disserem que tem alguém da minha idade salvando gente”, afirmou.

Perguntado sobre onde estava nas últimas semanas, o congressista disse que trabalha no Senado. “[Local que] o povo gaúcho me colocou e onde tenho que buscar por meio da melhoria da legislação atender os anseios da nossa população”, disse.

Apesar de não ter participado da ajuda direta, o senador afirmou que enviou carretas de doações e esteve no Rio Grande do Sul no início da tragédia. Além disso, declarou ter apresentado um plano de trabalho da Comissão Temporária Externa criada no Senado para acompanhar a situação do Estado.

“Estamos trabalhando em cima de legislação, de agilizar a entrega de recursos, convencer os nossos irmãos parlamentares de destinar emendas que eram para os seus Estados para o Rio Grande do Sul”, afirmou.

Mourão foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul em 2022, quando obteve 44,11% dos votos. Antes, foi vice-presidente durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o senador, o seu trabalho é representar o Estado todo e “não apenas a comunidade focalizada”.