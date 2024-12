MP-BA apura suspeita de superfaturamento em reforma de praça no Oeste baiano

O Ministério Público do Estado (MP-BA) apura uma suspeita de superfaturamento, pagamento antecipado indevido e eventual execução irregular de uma obra em Santa Maria da Vitória, na Bacia do Rio Corrente, Oeste baiano.

O alvo da investigação é um contrato autorizado pelo prefeito Tonho de Zé de Agdônio (União), para reforma de uma praça [Praça Alto Menino Deus] com valor inicial de R$ 2,6 milhões. No entanto, a prefeitura acabou destinando R$ 3,1 milhões, diferença de cerca de R$ 500 mil, mesmo com 60% da obra concluída.

Prefeito reeleito Tonho de Zé de Agdônio / Foto: Reprodução / Redes Sociais

Ainda segundo o MP-BA, o contrato firmado com a empresa MRB Engenharias Eireli ainda destinou verbas para uma igreja localizada no entorno da praça, fora de área pública. Além de instaurar o procedimento investigativo, o MP-BA cobrou esclarecimentos ao prefeito Tonho de Zé de Agdônio sobre a obra.

O órgão também pediu nova perícia para verificar se houve superfaturamento, valor despendido na obra, possíveis irregularidades no contrato. A prefeitura informou que a obra foi concluída em junho deste ano, com último pagamento realizado no dia 5 do mesmo mês.

Tonho de Zé de Agdônio foi reeleito neste ano com votação mais expressiva do que a de quatro anos atrás. Em 2020 ganhou com 54,14% dos votos válidos, e neste ano, com 66,53%.