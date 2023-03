MP cobra que Corregedoria investigue chute de PM em rosto de homem

O caso do homem agredido com um chute no rosto desferido por um policial militar durante uma abordagem no Guará, região administrativa do DF, será alvo de investigação, a pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Na avaliação da Promotoria de Justiça Militar, o episódio precisa ser bem apurado. Por isso, irá requisitar a instauração de investigação junto à Corregedoria da PMDF.

Veja o vídeo:

A cena também chamou causou a indignação do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, deputado distrital Fábio Felix (PSol).

“As imagens são chocantes porque mostram que, mesmo contido, o homem segue sendo agredido de forma completamente desnecessária”, afirmou o parlamentar.

Segundo o distrital, o caso precisa se esclarecido. Caso seja confirmado o excesso, Felix defende a responsabilização dos envolvidos.

O chuteNa segunda-feira (6/3), militares foram acionados para atender uma ocorrência de briga generalizada, em um bar no Guará.

Nas imagens, feitas por testemunhas, o militar acerta um chute no queixo do homem. Dois policiais o seguram no chão, enquanto outro agente usa spray de pimenta para afastar as pessoas. O suspeito ainda recebe socos na costela.

PMDFSegundo a PMDF, durante o episódio, os policiais apuraram que um homem estaria ameaçando e xingando clientes e funcionários do bar. De acordo com a Polícia Militar, o acusado teria resistido à abordagem e por isso a corporação alega ter sido necessário o uso da força para contê-lo.

“O Corpo de Bombeiros Militar conduziu o homem ao hospital para exames. Como nenhuma lesão foi constatada, o detido foi conduzido à 1ª Delegacia onde foi autuado por desobediência e desacato”, completou a PMDF, por nota.

Mesmo assim, a corporação argumentou que está acompanhando o caso e vai apurar todas as circunstâncias que envolvem a ocorrência.