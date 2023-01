MPF investiga se torres de energia derrubadas têm relação com atos violentos em 8 de janeiro

Foi enviado um ofício ao diretor-geral da Aneel, Sandoval Neto, para solicitar informações e eventuais elementos de prova que possam estar relacionados com as depredações em Brasília

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Ao menos quatro torres de energia foram derrubadas pelo Brasil nos últimos dias



O Ministério Público Federal (MPF) investiga se há correlação entre os ataques a torres de transmissão de energia elétrica, ocorridos e registrados em diversos Estados, com os atos de vandalismo acontecidos durante a invasão aos prédios da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. O MPF solicitou informações à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre a derrubada de quatro torres, três em Rondônia e uma no Paraná, entre os dias 8 e 16 de janeiro. O subprocurador-geral da República e coordenador do Grupo Estratégico de Combate a Atos Antidemocráticos, Carlos Frederico Santos, enviou um ofício ao diretor-geral da Aneel, Sandoval Neto, solicitando informações e eventuais elementos de prova que possam estar relacionados com as depredações em Brasília. No Paraná, foi aberto um inquérito policial para apurar a derrubada da torre de transmissão. Em Rondônia, o MPF instaurou uma notícia de fato para apurar ocorrências nos municípios de Rolim de Moura, Itapuã do Oeste e Vilhena. Também foram enviados ofícios aos procuradores-gerais de Justiça em ambos os Estados e no Distrito Federal (DF) e aos procuradores-chefes de todas as unidades do MPF nos estados e no DF.

*Com informações da repórter Berenice Leite