MPF investigará atuação da PM do Distrito Federal durante atos de vandalismo em Brasília

O Ministério Público Federal (MPF) determinou a abertura de uma investigação, nesta segunda-feira, 9, com o objetivo de apurar possível omissão do comando da Polícia Militar (PM) do Distrito Federal durante os atos de vandalismo e invasão que ocorreram nos Três Poderes, em Brasília. Aberta de ofício, a notícia de fato solicita que as condutas do comandante da instituição, coronel Fábio Augusto Vieira, além de outras personalidades, para investigar eventual incentivo no acesso dos participantes do ato na Esplanada dos Ministérios. Em despacho, o procurador da República, Peterson de Paula Pereira, argumentou que os “atos extremistas e antidemocráticos que resultaram na invasão e destruição das sedes dos três poderes da República” e a “completa inação da Polícia Militar do Distrito Federal diante do avanço dos integrantes do movimento, revela-se necessária a instauração de procedimento destinado a apurar eventual conduta omissiva do Comando da Polícia Militar do Distrito Federal“. Em sua argumentação, o servidor afirma que o “Comando-Geral da Polícia Militar do DF deixou de adotar as medidas necessárias à manutenção da ordem e à segurança do patrimônio público possibilitando a invasão e destruição das sedes dos três poderes”.

Leia também

Presidente interino do Congresso afirma que governo do DF foi omisso: ‘Disseram que estava sob controle’



Tarcísio cancela reunião com prefeitos de SP e vai a encontro com Lula