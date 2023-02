Deputados e deputadas tomam posse para a 20ª Legislatura na Bahia

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) abriu as portas nesta quarta-feira (1) para cumprir mais uma etapa dos ritos relativos ao regime democrático, e deu posse, em solenidade pública, aos 63 deputados e deputadas estaduais eleitos para a 20ª Legislatura na Bahia.

A solenidade concorridíssima aconteceu durante a tarde, com movimento intenso tanto nas vias de acesso ao Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, que ficaram tomadas por carros e um enorme congestionamento, quanto nos corredores da própria Casa. Por vezes as pessoas precisaram caminhar em fila indiana.

Logo após a assinatura do Termo de Posse e da leitura do juramento constitucional, uma sessão marcou a eleição da nova Mesa Diretora para o Biênio 2034-2024, ato que reconduziu à presidência Adolfo Menezes (PSD).

Com os novos empossados, a Alba ganha um desenho diferente, apesar dos muitos rostos conhecidos. Por divisão partidária, a maior bancada da Casa pertence a um partido de oposição, o União Brasil, com dez cadeiras. Em seguida aparecem o PT e o PSD, com nove cadeiras cada. Segue, então, o PP, com seis eleitos. PCdoB, PV e PL, com quatro parlamentares cada. Na sequência, Republicanos e PSDB ocupam três assentos individualmente, além de PSB, MDB e Solidariedade, com duas cadeiras cada. Por fim, Avante, Patriota, PDT e PSOL elegeram apenas um estadual cada.

A posse aconteceu em meio a dois importantes movimentos que já agitam a nova legislatura. O primeiro dá conta da própria organização e correlação de forças internas. Enquanto o segundo ronda a decisão da Alba, que tem a prerrogativa de indicar o próximo nome a ocupar uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Município (TCM).

A base de sustentação do governo, que será liderada pelo petista Rosemberg Pinto, conquistou, nos últimos dias, uma ampliação de apoio, e já conta com aproximadamente 40 deputados. O número dá ao governo elasticidade para provar qualquer matéria em plenário.

A gordura governista ganhou mais uma camada com o retorno dos seis deputados eleitos pelo PP, legenda que durante a eleição marchou ao lado candidato do União Brasil, ACM Neto (União Brasil). O grupo será liderado pelo deputado estadual Niltinho.

A liderança governista prometeu cravar o desenho da nova base até a próxima semana. A expectativa é de que o número possa aumentar ainda mais.

O grupo de oposição, que tem aproximadamente 20 deputados, elegeu Alan Sanches, do União Brasil, como líder da bancada. Ao CORREIO, Sanches adiantou que a bandeira inicial do novo momento é garantir o cumprimento da lei que prevê a execução das emendas impositivas dos deputados. Esse, segundo ele, deverá ser o primeiro movimento do governo caso queira garantir acordo com a oposição.

Apesar da postura incisiva, Sanches garante que a oposição vai trabalhar em benefício do povo baiano, e pode estar ao lado do governo quando as questões forem vistas como positivas.

Vaga para o TCM

A possível indicação de Aline Peixoto, esposa do ministro da Casa Civil e ex-governador da Bahia Rui Costa (PT), para a vaga aberta no TCM tem agitado os bastidores da política baiana. Na Alba, ontem, as posturas entre membros da oposição e situação foram diferentes.

Enquanto o líder oposicionista disse não acreditar que a escolha do nome da ex-primeira-dama se concretize, os nomes ligados ao ex-governador seguem em silêncio em sua maioria. A única a quebrar o gelo durante a tarde de ontem foi a deputada Fabíola Mansur (PSB). A parlamentar enfatizou o apoio, defendendo inclusive o fato de ser a única mulher na concorrência. Para além, defendeu que a Casa faça o seu papel no processo, efetivando a sabatina, a avaliação de currículo e a atenção a todos os trâmites que cumpram a garantia das prerrogativas para o cargo, a ser o notório saber jurídico e idoneidade moral. Aline é enfermeira de formação e já atuou como gestora.

Questionado sobre a indicação de Aline e possíveis crises ao PT, Jerônimo, que esteve presente na solenidade de posse dos parlamentares, não opinou. Limitou-se a enfatizar que é uma decisão da Alba e que ele, enquanto gestor, irá respeitar.

Outros possíveis concorrentes para o cargo são o ex-deputado Marcelo Nilo, que apresentou seu nome aos membros da bancada de oposição, e o deputado Fabrício Falcão.

Nova Mesa Diretora

O atual presidente da Alba foi reconduzido ao cargo com 61 votos. Ocuparão as vagas de 1º, 2º, 3º e 4º vice-presidente Zé Raimundo (PT), Marquinho Viana (PV), Antonio Henrique Junior (PP) e Laerte do Vando (PSC), respectivamente. Já a 1º, 2º, 3º e 4º secretarias serão lideradas por Marcelinho Veiga (União Brasil), Samuel Junior (Republicanos), Vitor Azevedo (PL) e Zó (PCdoB), nesta ordem.

Foram eleitos como suplentes Maria del Carmem (PT), Soane Galvão (PSB), Cláudia Oliveira (PSD), Robinho (União Brasil) e Jurailton Santos (Republicanos).

Veja abaixo como fica a divisão partidária na Alba:

União Brasil – Alan Sanches, Kátia Oliveira, Luciano Simões Filho, Marcelinho Veiga, Pedro Tavares, Robinho, Sandro Régis, Marcinho Oliveira, Manuel Rocha, Junior Nascimento

PT – Euclides Fernandes, Fátima Nunes, Junior Muniz, Maria del Carmem, Neusa Cadore, Paulo Rangel, Robinson Almeida, Rosemberg Pinto, Zé Raimundo

PSD –Adolfo Menezes, Alex da Piatã, Eduardo Alencar, Ivana Bastos, Claudia Oliveira, Eures Ribeiro, Angelo Coronel Filho, Cafu Barreto, Ricardo Rodrigues

PP – Antonio Henrique Júnior, Eduardo Sales, Nelson Leal, Niltinho, Felipe Duarte, Hassan De Zé Cocá

PV – Marquinho Viana, Roberto Carlos, Vitor Bonfim, Ludmilla Fiscina

PCdoB – Bobô, Fabrício Falcão, Olivia Satana, Zó

PSB – Angelo Almeida, Soane Galvão

MDB – Rogério Andrade, Matheus De Geraldo Júnior

Republicanos – José de Arimateia, Juraiton Santos, Samuel Júnior

PSDB – Tiago Correia, Jordavio Ramos, Pablo Roberto

Avante – Patrick Lopes

Patriota – Binho Galinha

PDT – Emerson Penalva

PSC – Laerte do Vando

PSOL – Hilton Coelho

PL – Diego Castro, Vitor Azevedo, Leandro De Jesus, Raimundinho da Jr

SD – Luciano Araújo, Pancadinha