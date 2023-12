MPTCU pede apuração de falhas no sistema penitenciário federal

Subprocurador-geral determinou a adoção de medidas para identificar eventuais falhas na condução de políticas públicas

Representação do MPTCU afirma que milhares de pessoas no sistema penitenciário que deveriam ser acolhidas por políticas públicas se encontram em “condições precárias” Wilson Dias/Agência Brasil

O Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas da União determinou que sejam adotadas medidas para apuração de eventuais falhas na condução de políticas públicas no sistema penitenciário federal. A representação foi assinada nesta 6ª feira (29.dez.2023) pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado.

Segundo o subprocurador, milhares de pessoas que deveriam ser acolhidas pelas políticas públicas de responsabilidade da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) se encontram em “condições precárias”. Eis a íntegra da representação (PDF – 188 kB).

Furtado mencionou uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo sobre o número de mortos em presídios nos últimos 10 anos.

A informação obtida pelo jornal via LAI (Lei de Acesso à Informação) foi de que o Brasil registrou 17.000 mortes em presídios durante o período.

A representação diz que as condições precárias dentro dos presídios não se dão por falta de recursos, já que o orçamento da União destinado ao Funpen (Fundo Penitenciário Nacional) foi de cerca de R$ 600 milhões em 2023, de acordo com o Portal da Transparência.

“Atualmente, portanto, há a destinação de recursos em valores vultosos ao Funpen, porém com a efetividade das políticas públicas conduzidas com esses recursos se mostrando baixa, conforme divulgado pela imprensa”, declarou Furtado.

MORTO NA PAPUDA Em 2023, uma morte no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, ganhou espaço no debate público. A vítima foi o réu Cleriston Pereira da Cunha, preso por ter supostamente participado dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes no 8 de Janeiro.

Cleriston teve um mal súbito durante um banho de sol no Complexo Penitenciário da Papuda. Equipes dos bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para socorrer o detento. Socorristas realizaram o procedimento de reanimação cardiorrespiratória, mas ele não resistiu.

Antes da morte de Cleriston, a sua defesa já havia tentado converter a sua prisão em domiciliar. Os advogados apresentaram um laudo médico comprovando seus problemas de saúde. A PGR (Procuradoria Geral da República) também pediu a sua liberação, mas o pedido não foi analisado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a tempo.

