Mulher de 70 anos fatura R$ 250 mil por mês com conteúdo adulto; veja

A profissional do sexo Michelle Hardenbrook, de 72 anos, tem faturado alto com a venda de conteúdo adulto nas plataformas de assinatura. De acordo com informações do site Daily Star, a americana chegou a faturar, em abril deste ano, R$ 255 mil.

Segundo Michelle, seu atendimento sexual antes da pandemia era apenas presencial. À época, ela mantinha cerca de 100 clientes fixos que conhecia por nome e gostava, inclusive, de presentear. Contudo, com o isolamento social por conta da Covid e da dificuldade financeira que ele trouxe, ela precisou se reinventar.

Assim, a modelo decidiu postar um vídeo sensual no Twitter e criar uma conta no OnlyFans. Após o vídeo viralizar por conta de um comentário negativo que recebeu de um rapper, ela passou em menos de 24 horas de 239 seguidores para mais de 2 mil.

Desde então, Michelle entendeu que existe uma demanda para modelos mais maduras entre os assinantes de conteúdo adulto. No primeiro mês, ela faturou cerca de R$ 160 mil. Hoje, ostenta cerca de 5 mil assinantes e fatura bastante dinheiro com suas fotos e vídeos. “Os haters criticam a minha aparência, mas faturo uma fortuna”, disse ao tabloide britânico.