Mulher é diagnosticada com câncer no cérebro ao ouvir barulho estranho

Com muita dificuldade para dormir, a britânica Denise Wingfield, 55, decidiu procurar um médico após ouvir um barulho estranho por vários dias que piorava quando ela deitava. A mulher foi inicialmente diagnosticada com tinnitus, um tipo de zumbido no ouvido, mas exames mostraram que ela tinha, na verdade, um câncer no cérebro localizado perto do canal auditivo.

“Quando eu tentava dormir, o barulho parecia mais alto. Nem por um momento imaginei que ele poderia estar sendo causado por um tumor no cérebro“, conta, em entrevista ao jornal The Sun.

Denise tem oligodendroglioma grau 2, um tipo raro de câncer no cérebro que se desenvolve nas células da glia (que envolvem e nutrem os neurônios). Além do zumbido, ela também estava se sentindo muito cansada e com uma pequena dificuldade de equilíbrio.

Um mês depois do diagnóstico, em novembro de 2019, a britânica passou por uma cirurgia no cérebro que durou nove horas — ela ficou acordada durante o procedimento. Denise teve complicações e precisou passar por mais uma cirurgia além de fazer seis semanas de radioterapia e quatro rodadas de quimioterapia.

A volta do câncer Em janeiro de 2024, um exame de rotina mostrou que o tumor voltou a crescer. “Apesar de ser assustador saber que ele ainda está se desenvolvendo, estou fazendo testes regularmente e acompanhando”, conta. Os médicos responsáveis pelo caso decidiram esperar o câncer crescer mais antes de reiniciar o tratamento.

Apesar de todos os problemas, Denise conta que percebeu uma vontade maior de viver intensamente depois do diagnóstico inicial. Ela passou a fazer viagens e participar de atividades cheias de adrenalina, além de ter começado a caminhar regularmente.

