Jeniffer Nascimento e Jean Amorim anunciam nascimento da filha

Reprodução

1 de 1 Jennifer Nascimento e Jean Amorim – Foto: ReproduçãoNessa quarta-feira (13/12), nasceu Lara, primeira filha de Jeniffer Nascimento e Jean Amorim. Os atores anunciaram o nascimento da primogênita através de uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (14/12). “Inesquecível”, escreveram numa collab para contar as boas novas.

“No dia 13.12.2023 renascemos! O dia mais incrível e inesquecível de nossas vidas ! Lara trouxe a luz para as nossas vidas”, completaram.

Jeniffer ficou 13 horas em trabalho de parto e, sem dar maiores detalhes, comemorou a chegada da menina ao lado do marido. Os dois se conheceram quando gravavam Malhação – Sonhos, em 2014. Em 2019 se casaram oficialmente.

Jeniffer Nascimento e Jean Amorim com Lara Nos comentários do post, amigos famosos do casal deixaram mensagens de carinho e boas-vindas para a pequenina. “Muita saúde! Muita proteção!”, desejou a ex-BBB Maria. “Deus abençoe demais!”, frisou Thiaguinho. “Bem-vindos ao maior amor do mundo”, falo Marcus Veras. “Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês”, lembrou Rafael Zulu.

