Mulher é presa com R$ 7.200 em dinheiro falso em Itamaraju

Segundo a PF, a investigada já tinha cometido o crime em Porto Seguro em janeiro. Com o material apreendido hoje, a PF pretende detalhar ainda mais a extensão e finalidade das diversas fraudes.

Uma mulher foi presa em flagrante com R$ 7.200 em cédulas falsas, na cidade de Itamaraju. Ela foi presa durante a Operação Ouro de Tolo, deflagrada pela Polícia Federal, nesta quarta-feira (7).

Ainda segundo a PF, ela responderá pelo crime previsto no art. 389 do Código Penal com pena prevista de 3 a 12 anos.