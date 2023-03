Jovem morre após acidente envolvendo ônibus da banda Filhos da Bahia

O acidente envolvendo o ônibus da banda Filhos da Bahia na BR-101, na madrugada de sábado (4) deixou uma vítima. A jovem de 18 anos, não identificada pela Polícia Federal Rodoviária (PRF), estava com mais três pessoas no carro.

Além da morte, os outros três integrantes do veículo tiveram lesões graves. Todos os 19 ocupantes do ônibus da banda, no entanto, saíram ilesos, inclusive, o motorista.

De acordo com a PRF, o acidente foi fruto de uma colisão frontal. A jovem morreu no local do acidente, nas proximidades de Itajuípe. Os outros três feridos, que estavam no carro com placa de Itabuna, foram encaminhados ao hospital.

Segundo a assessoria da banda, o veículo estava a caminho de Trancoso, no Litoral Sul da Bahia, quando foi atingido pelo carro. A banda é formada por Migga, filho de Carlinhos Brown, Zaia, de Reinaldo Nascimento, João, filho de Saulo Fernandes, e Raysson, de Tonho Matéria.

Uma investigação irá determinar as causas do acidente.