Mulher enfia garrafa quebrada no peito do namorado em Campo Grande

Uma discussão entre o casal teria motivado as agressões da mulher, que mordeu a nuca do namorado e fincou uma garrafa quebrada no peito dele Topmídia News

26/02/2023 10:40, atualizado 26/02/2023 10:40

Wesley Ortiz/ Divulgação

Um homem de 36 anos foi ferido após uma discussão com a namorada na madrugada deste domingo (26/2), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Ele contou à polícia que a namorada mordeu a parte de trás da nuca, pegou uma garrafa quebrada e fincou em seu peito.

Vídeo: casal é ferido após ser atingido por garrafa durante confusãoA vítima deu entrada na Santa Casa de Campo Grande com um ferimento no peito.

Macaco que andava de jet ski é resgatado em MG, vítima de maus-tratos
O macaco era mantido em cativeiro em Juiz de Fora. Imagens de redes sociais mostram que o animal era exposto a várias situações irregulares

Diagnosticado com TOC, Roberto Carlos desabafa sobre o transtorno
O transtorno psiquiátrico tem como principal característica a presença de crises recorrentes de obsessões e compulsões

Vacina bivalente contra Covid começa a ser aplicada nesta segunda
Imunização de reforço contra Covid com a vacina da Pfizer bivalente começará nos estados brasileiros nesta segunda-feira (27/2)

Discreto, Reinaldo Gottino posa ao lado da esposa e impressiona
O apresentador, que usa as redes sociais para compartilhar notícias e realizar reflexões, surpreendeu ao publicar cliques ao lado da amada

