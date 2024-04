Motorista de senador é preso suspeito de compra de votos em Roraima

O motorista do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) acabou preso pela Polícia Federal (PF), nessa quinta-feira (25/4), suspeito de compra de votos para as eleições suplementares para prefeito de Alto Alegre, em Roraima.

As eleições suplementares estão marcadas para domingo (28/4). Os candidatos são Valdenir Magrão (MDB) e Wagner Nunes (Republicanos), apoiado pelo senador Mecias de Jesus.

De acordo com a PF, uma denúncia apontou que havia compra de votos em um estabelecimento da região. Os agentes foram até o local e constataram o movimento de pessoas fora do comum.

Dois indivíduos foram revistados, e os agentes encontraram R$ 50 mil em notas de R$ 100, escondidas entre a cintura e as meias de um dos suspeitos, que seria o motorista do senador.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante e liberado após pagamento de fiança.

A equipe do senador informou ao Metrópoles que ele estava almoçando no local ao lado de lideranças partidárias, entre eles o vereador Genilson Costa, presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, capital do estado, quando percebeu a ação dos agentes federais no carro do político que estava estacionado.

De acordo com a equipe de Mecias, o parlamentar tem uma fazenda alugada nas proximidades de Alto Alegre e que teria saído de Boa Vista com o intuito de realizar pagamento de despesas da propriedade rural.

Nas redes sociais, Mecias alegou que não há irregularidades e que continuará trabalhando, segundo ele,para “expulsar a quadrilha” que governa o município. Confira: