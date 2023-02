Mulher morre em desabamento de laje no RJ durante seu próprio aniversário

Nesta segunda-feira, 20, uma idosa de 50 anos, que estava comemorando o aniversário dela com amigos e familiares quando morreu após o desabamento da laje de uma casa em Magé, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. A mulher foi identificada como Marta Galdina da Silva Almeida. O Corpo de Bombeiros chegou a socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos. Outras nove pessoas também se feriram no desabamento e foram levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e para a UPA de Piabetá, em Magé. Neste Carnaval, outra tragédia foi registrada no mesmo município, um tiroteio entre um miliciano e um policial civil durante a dispersão de um bloco. Duas pessoas morreram, uma criança de nove anos de idade e uma enfermeira. Outras 16 pessoas ficaram feridas e algumas ainda estão internadas em estado grave.

Leia também

Polícia investiga morte de jovem em parque de diversões dentro de shopping no Rio



Paes alerta para chuvas no Rio em cenário de instabilidade climática: ‘Fiquem atentos’



*Com informações do repórter Rodrigo Viga