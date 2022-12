Mulher que caiu em fosso de elevador precisará colocar pinos na coluna

A família da mulher de 44 anos que caiu no fosso de um elevador, na Asa Sul, está internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Vanderléia Santos Nogueira aguarda por cirurgia para colocar pinos na coluna.

Ela estava no primeiro andar do prédio quando caiu no buraco. O acidente ocorreu na manhã do último sábado (24/12), em um condomínio residencial da 107 Sul.

A altura da queda foi de, aproximadamente, três metros. A vítima foi atendida pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e transportada ao HBMDF, com dor nas costas, suspeita de fratura na região do quadril e no tornozelo esquerdo.

Na madrugada de sábado para domingo, ela passou por cirurgia para retirar estilhaços da coluna e, desde então, está no pós-operatório. “Ela precisa passar por outra cirurgia para fixar os pinos na coluna e estabilizá-la, disse a filha dela, Pamella Gabriela.

Ainda não há previsão de quando a cirurgia vai ocorrer.

