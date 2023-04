Mulheres são presas ao tentar furtar 56 ovos de Páscoa em supermercado no Rio de Janeiro

Uma tentativa de furto de 56 ovos de Páscoa em um supermercado no Rio de Janeiro, nesta semana, terminou com três mulheres presas e três adolescentes apreendidas. As suspeitas tentaram sair do mercado com os chocolates escondidos em sacolas de compra. No entanto, elas foram surpreendidas e abordadas pela equipe de segurança do local. As seis iniciaram uma confusão com os agentes, que foi registrada por clientes que estavam no estabelecimento. Além dos ovos, elas levavam três pares de chinelos. O valor dos produtos foram avaliados em R$ 3.476,10. As três mulheres foram presas em flagrante. Na quinta-feira, 6, a Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. De acordo com a juíza Daniela Lima Pires Barbosa, além do furto, as mulheres corromperam as menores. Em relação as adolescentes, foram levadas à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

