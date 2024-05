Murilo Benício não consegue acordo e abandona novela da Globo

Reprodução

1 de 1 Foto colorida de Murilo Benício. Ele está falando, usa óculos com armação preta, tem cabelo preto, barba grisalha e usa camisa preta – Metrópoles – Foto: ReproduçãoEscalado para viver um vilão em Mania de Você, próxima novela das 21h da Globo, Murilo Benício recuou e não fará mais o trabalho. Segundo o F5, o ator não conseguiu entrar em um acordo em relação às datas de gravação precisou abandonar o projeto. Com isso, a TV Globo busca um novo nome de última hora.

Ainda segundo o F5, as gravações do folhetim de João Emanuel Carneiro começam semana que vem. Benício era o nome favorito, mas não fez parte da preparação do elenco, por exemplo.

Mania de Você contará a história de Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), nascidas no mesmo dia, mas em situações distintas: enquanto Viola tem origem humilde, Luma leva uma vida luxuosa.

Murilo Benício

Murilo Benício Reprodução

Giovanna Antonelli e Murilo Benício

Giovanna Antonelli e Murilo Benício Foto: Instagram/Reprodução

Murilo Benício

Murilo Benício Instagram/Reprodução

Murilo Benicio

Instagram/Reprodução

Murilo Benicio – filho

Murilo Benício com o filho e Giovanna Antonelli Reprodução

