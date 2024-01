O fim trágico de astro da Globo após falência e últimos dias em asilo

Globo/Reprodução

1 de 1 Foto colorida de cena da novela Chocolate com Pimenta; na cena Cláudio Corrêa e Castro e Tarcísio Filho – Foto: Globo/ReproduçãoA TV Globo é uma das maiores emissoras do país e tem um dos principais leques de atores de sucesso da televisão brasileira mas, infelizmente, nem todos tiveram tanto sucesso quanto o esperado. Inclusive, um de seus grandes astros teve um fim trágico após decretar falência e passar seus últimos dias em um asilo. Trata-se de Cláudio Corrêa e Castro.

De acordo com informações do portal TV História, o ator famoso por participações em novelas de sucesso como Chocolate com Pimenta, teve um fim trágico após perder todo o seu dinheiro, declarar falência, se divorciar da esposa e ir passar os últimos dias de vida em um asilo. Entenda os detalhes:

Leia a matéria completa no site TV Foco, parceiro do Metrópoles.

