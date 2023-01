Murilo Huff desabafa sobre saudade de Marília Mendonça e emociona fãs

Murilo Huff voltou a declarar amor eterno à Marília Mendonça nas redes sociais. Nesse sábado (28/1), o cantor desabafou com seus seguidores sobre a saudade que sente da sertaneja, com quem teve um filho, e emocionou os fãs.

“Vou sentir [saudades da Marília] todos os dias, paro resto da minha vida. Marília, além de tudo que vivemos como casal e além da amizade que tínhamos um pelo outro, é a mãe da pessoa mais importante do mundo para mim”, disse Huff, citando Léo.

“Sinto falta de dividir com ela todos esses momentos incríveis que o nosso filho está vivendo, toda essa evolução dele, o primeiro dia na escolinha”, completou o artista.

Desabafo de HuffMurilo Huff reata namoro e curte férias com médica goiana em NoronhaNo dia 11 de janeiro, o colunista do Metrópoles Leo Dias noticiou que Murilo Huff reatou seu relacionamento com a médica goiana Nicole Melo, com quem viveu um affair de maio a agosto de 2022. Juntos, o casal está curtiu férias em Fernando de Noronha (PE).

A dermatologista publicou um vídeo do Murilo cantando em um evento e na legenda escreveu: “De férias… mas nem tanto”.

Nicole é a primeira pessoa com quem Murilo vive um romance desde a morte da cantora Marília Mendonça, mãe do seu filho Leo, de 2 anos.