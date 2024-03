Governadores do Sul e Sudeste cobram governo Lula por combate à dengue

São Paulo — Governadores dos sete estados do Sul e do Sudeste divulgaram, neste sábado (2/3), uma carta conjunta na qual cobram do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “maior celeridade no desenvolvimento e na produção de vacinas” contra a dengue e “atualização dos critérios de distribuição de recursos federais” no combate à epidemia.

Assinado pelos sete governadores, o documento foi divulgado durante o encerramento do 10º encontro do Consórcio Integrado do Sul e Sudeste (Cosud), que ocorreu nos últimos três dias em Porto Alegre (RS). O grupo foi criado no ano passado e reúne os governantes dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Na carta, os governadores enfatizam que os sete estados têm mais de 114 milhões de habitantes e que a atual epidemia de dengue compromete, principalmente, as duas regiões. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina decretaram situação de emergência. Em São Paulo, são 128 mil casos confirmados neste ano até o momento, com 27 mortos e 132 óbitos sob investigação.

“Dado que a epidemia acomete neste momento particularmente o Sul e o Sudeste, contrariando a série histórica, os estados dessas duas regiões advogam pela atualização dos critérios de distribuição de recursos federais para a realidade atual”, afirma a carta assinada pelos governadores.

Em outro trecho, o grupo diz que “deve ser enfatizada a premência de maior celeridade no desenvolvimento e na produção de vacinas e, ainda, uma distribuição que, a um só tempo, seja ágil e atenda a critérios transparentes e pactuados com os entes da federação”.

Assinam a carta os governadores Tarcísio de Freitas (SP), Romeu Zema (MG), Cláudio Castro (RJ), Renato Casagrande (ES), Ratinho Junior (PR), Jorginho Mello (SC) e Eduardo Leite (RS).

Mais de um milhão de casos Na última quinta-feira (29/2), o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de casos de dengue neste ano, de acordo com o Painel de Monitoramento do Ministério da Saúde, registrando mais de 200 mortes.

A unidade da Federação com maior taxa de incidência da doença por número de habitantes é o Distrito Federal, no Centro-Oeste. Até o momento, além do DF, outros seis estados decretaram estado de emergência após a alta nos casos de dengue (Acre, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina).