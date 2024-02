Museu do Ipiranga oferece entrada gratuita durante o feriado de Carnaval

O Museu do Ipiranga, em São Paulo, terá uma promoção especial durante o feriado de carnaval. Isso porque na segunda-feira, 12, os ingressos para visitação serão gratuitos. A distribuição das entradas será feita a cada 30 minutos, a partir das 10h, sem necessidade de agendamento prévio. A recomendação da organização do museu, contudo, é de que os visitantes cheguem cedo ao parque, que abre às 5h, para garantir a entrada. O horário de funcionamento do museu é das 10h às 17h, com a última entrada permitida até às 16h. Durante os outros dias de carnaval, será possível comprar ingressos diretamente na bilheteria do museu, sujeito à disponibilidade. Vale ressaltar que nos dias 10 e 13 de fevereiro, o acesso ao Jardim Francês e ao Museu estará interditado devido à circulação de blocos. Para aqueles que já possuem ingresso agendado, é necessário retirá-lo presencialmente na bilheteria e a tolerância para entrada é de 15 minutos.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA