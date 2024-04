Musk é instigado a comprar TV Globo e brinca no X: “Quanto custa?”

Elon Musk “demonstrou interesse” em comprar a TV Globo após a sugestão de um usuário do X, antigo Twitter. Na rede social da qual é dono, o bilionário chegou a perguntar o preço da emissora.

Tudo começou quando um perfil identificado como Joaquim Teixeira apontou que o canal da família Marinho seria uma questão no país. “Boa tarde, Elon Musk. O grande problema do Brasil se chama TV Globo, ou Globo lixo, como conhecemos aqui”, escreveu.

O usuário então sugeriu que ele comprasse a emissora e “salvasse” os brasileiros do conteúdo produzido pela Globo. “Você poderia facilmente gastar alguns dólares, comprar esta emissora demoníaca e salvar nosso país”, finalizou.

Musk respondeu e brincou com as possibilidades. “Quanto custa?”, escreveu como resposta, e logo depois enviou um emoji com risadas.

Nas respostas, muitas pessoas apoiaram a ideia. “Custa menos que explodir um foguete, Elon. Faz a boa aí pra nós, vai”, escreveu uma delas.